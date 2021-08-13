Вечеринка Обамы спровоцировала вспышку COVID на острове

Празднование дня рождения бывшего американского президента Барака Обамы спровоцировало вспышку заболеваемости коронавирусом на острове Мартас-Винъярд, сообщает британское издание Metro. COVID-19 подцепили 63 гостя, присутствовавшие на вечеринке.

На острове были зафиксированы рекордные показатели по распространению инфекции с апреля.

Обама пригласил на празднование своего юбилея сотни гостей. Однако эпидемиологическая ситуация в стране заставила его отменить её. Несмотря на это, своё обещание Обама не сдержал. В Сеть попали кадры с тайной вечеринки на 500 человек, где видно, что ни на ком из гостей нет маски. Позже звёздные гости вечеринки Обамы удалили все опубликованные в соцсетях кадры.

По итогу вместо запланированных 500 человек день рождения экс-президента США посетили от 300 до 400 гостей, среди которых были такие звёзды, как Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд.

Ранее сообщалось, что для вечеринки Обамы были созданы специальные маски.

Первый чернокожий президент США и любимец страны отметил свой 60-летний юбилей 4 августа. Его правление ознаменовало новую главу в истории Америки — став первым главой Белого дома афроамериканского происхождения, Обама успел перезагрузить отношения с рядом стран, получить Нобелевскую премию мира и начать несколько военных кампаний.