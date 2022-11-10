Вашингтон разрешил транзакции для работы российских дипмиссий

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Власти США разрешили гражданам и компаниям участвовать в транзакциях, необходимых для работы российских дипломатических и консульских миссий, сообщается в опубликованной американским Минфином генеральной лицензии.

Представители США имеют право участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее посол Анатолий Антонов ранее рассказал, что российским дипломатам приходится работать в США в условиях многочисленных ограничений, которые постоянно придумывают американские власти. В качестве примера он привел запрет на выезд для дипломатов за пределы Вашингтона без объяснения причин. Посол отметил, что лично ему смысл подобных ограничений не понятен.

Антонов также сообщил, что сотрудники Госдепартамента США отказываются принимать российских дипломатов, а если и делают это, то возле здания на скамейке. Такое отношение американских коллег он назвал неприемлемым и добавил, что сейчас общение с ними ведется по переписке.