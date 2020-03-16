В американском Сиэтле 16 марта участник клинических испытаний получит экспериментальную дозу вакцины от COVID-19.
Тесты будут проводиться в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. В испытаниях примут участие 45 здоровых добровольцев возрастом от 18 до 55 лет. Все волонтёры будут получать разные дозы вакцины, которую разработала биотехнологическая компания Moderna,
Ранее издание Welt am Sonntag сообщило о желании президента США Дональда Трампа получить доступ к вакцине от коронавируса. По данным издания, политик пытается переманить учёных из ФРГ, занимающихся её разработкой, писал NEWS.ru.
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