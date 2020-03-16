https://static.news.ru/photo/2de96996-677c-11ea-8e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском Сиэтле 16 марта участник клинических испытаний получит экспериментальную дозу вакцины от COVID-19.

Тесты будут проводиться в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. В испытаниях примут участие 45 здоровых добровольцев возрастом от 18 до 55 лет. Все волонтёры будут получать разные дозы вакцины, которую разработала биотехнологическая компания Moderna, отмечает Associated Press.

Ранее издание Welt am Sonntag сообщило о желании президента США Дональда Трампа получить доступ к вакцине от коронавируса. По данным издания, политик пытается переманить учёных из ФРГ, занимающихся её разработкой, писал NEWS.ru.