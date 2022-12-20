Вайнштейна признали виновным в трех преступлениях сексуального характера

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным еще в трех преступлениях сексуального характера, пишет издание Variety. Такой вердикт вынесли присяжные в суде Лос-Анджелеса.

Харви Вайнштейн был осужден в понедельник по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах, — говорится в сообщении.

Также Вайнштейна признали виновным в «принуждении к оральному совокуплению» и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины. В деле она фигурирует под вымышленным именем «Джейн Доу».

После первого суда в Нью-Йорке Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.

В 2017 году газета The New York Times опубликовала статью, рассказывающую о систематических выплатах денег жертвам сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна. После публикации в домогательствах со стороны продюсера признались десятки актрис, включая таких звёзд, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд. Эти обвинения легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Ранее Американский хип-хоп- и R’n’B-исполнитель Ар Келли в ходе федерального судебного процесса в Чикаго ранее был признан виновным по шести из 13 пунктов обвинения по делу о детской порнографии и склонении несовершеннолетних к действиям сексуального характера. По остальным пунктам обвинения 55-летнего музыканта оправдали.