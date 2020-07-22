В статую Свободы в Нью-Йорке ударила молния

https://static.news.ru/photo/74696c3e-ccaf-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

В Нью-Йорке молния попала в статую Свободы — один из главных американских символов. В Сети появилось видео случившегося.

На нём видно, что удар молнии попадает в гранитный пьедестал, на котором находится скульптура. Как передаёт Life, никаких повреждений статуя не получила.

Пользователи Twitter в комментариях сравнили случившееся с фильмами об инопланетянах. Многие отмечали, что подобные случаи наблюдаются по всему Нью-Йорку.

Если бы это был фильм, инопланетяне зашли бы за статую Свободы, — гласит один из комментариев.

В городе в течение всего дня наблюдаются грозы и дожди. Температура воздуха при этом составляет около 30 градусов тепла. Метеорологи заявили, что на Нью-Йорк надвигаются шторм и возможные наводнения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вечером 14 июля более 10 молний ударило в Останкинскую башню в Москве. Трансляции вещающих из здания телеканалов при этом не прерывались.