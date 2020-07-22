В статую Свободы в Нью-Йорке ударила молния

В Нью-Йорке молния попала в статую Свободы — один из главных американских символов. В Сети появилось видео случившегося.
На нём видно, что удар молнии попадает в гранитный пьедестал, на котором находится скульптура. Как
The best video I ever captured.— Mikey Cee (@_Mikey_Cee)
#NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO July 22, 2020
Пользователи Twitter в комментариях сравнили случившееся с фильмами об инопланетянах. Многие отмечали, что подобные случаи наблюдаются по всему Нью-Йорку.
Если бы это был фильм, инопланетяне зашли бы за статую Свободы, — гласит один из комментариев.
В городе в течение всего дня наблюдаются грозы и дожди. Температура воздуха при этом составляет около 30 градусов тепла. Метеорологи заявили, что на Нью-Йорк надвигаются шторм и возможные наводнения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вечером 14 июля более 10 молний ударило в Останкинскую башню в Москве. Трансляции вещающих из здания телеканалов при этом не прерывались.
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