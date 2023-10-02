В США заявили о «серии мощных ударов» по Украине CNN: западные партнеры нанесли по Украине серию мощных ударов

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Владимир Зеленский

Ключевые партнеры Украины на Западе, поставлявшие ей военную и финансовую помощь, неожиданно нанесли по стране серию ударов, заявил журналист CNN Стивен Коллинсон. Он напомнил, в частности, что республиканцы в Конгрессе США добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Киеву $6 млрд. Кроме того, в Словакии на выборах победила партия Smer, лидер которой обещал прекратить поставки оружия ВСУ.

Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу, — подчеркнул Коллинсон.

По мнению журналиста, эти события указывают на рост рисков для Украины, когда военная и финансовая помощь начинает зависеть от исхода избирательных кампаний в странах Запада. Коллинсон также указал на то, что подобная ситуация, при которой Киев может потерять союзников, «играет на руку Путину».

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, не включающий помощь Украине. В проект документа вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. В этой связи журналистка Флавия Краузе-Джексон предположила, что президент Украины Владимир Зеленский подозревает, будто Джо Байден хочет бросить Киев. Она указала на то, что Вашингтон является спасательным кругом для страны.