Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Израиль запросил дополнительную военную помощь у США, сообщил CNN госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, в настоящее время американские власти рассматривают данный запрос.

Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня, — сказал Блинкен.

Он добавил, что США проверяют информацию о гибели и пропаже без вести нескольких американских граждан в ходе атак ХАМАС на Израиль. Кроме того, Блинкен отметил, что у Вашингтона в настоящее время нет доказательств того, что за нападениями ХАМАС мог стоять Иран, однако он предостерег ливанскую группировку «Хезболла» от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

7 октября ХАМАС осуществил беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами.

Позднее Блинкен заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы защитить Израиль от атак Палестины. Такую точку зрения он высказал в телефонном разговоре с саудовским коллегой — принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По мнению Блинкена, Израиль имеет полное право на самозащиту, самое главное — согласованные действия, направленные на прекращение «ужасающих атак террористов ХАМАС».