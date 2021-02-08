В США заявили о нехватке вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fc5ecb24-69e0-11eb-9e0b-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В Соединённых Штатах наблюдается нехватка вакцин от коронавирусной инфекции. Администрация президента Джо Байдена планирует начать массированную кампанию по вакцинации американцев, однако пока такой возможности нет.

Как пишет Politico, ограничение доз препаратов ставит крест на планах Байдена по масштабной вакцинации населения, о чём он не раз говорил как во время предвыборной гонки, так и после вступления в должность главы Белого дома. По данным издания, до весны не стоит ждать, что вакцины станут общедоступными для граждан США.

Сейчас в Штатах первую и вторую дозы вакцины ввели 41,2 миллиона человек. Ещё более 59 миллионов доз распределены по стране. Отмечается, что администрация Байдена стремится найти компромисс в ситуации, когда вакцина распространяется среди определённых категорий граждан, а другие вынуждены ждать своей очереди.

Представители команды Байдена подчёркивают, что разработка препаратов идёт в ускоренном темпе, однако проблема с увеличением доступных доз вакцины пока не позволяет говорить о скором прогрессе в борьбе с пандемией COVID-19.

Это будет нелегко. Вакцинация всех американцев — одна из величайших операционных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались, — заявил координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс.

На данный момент порядка 30 млн жителей США получили как минимум первый компонент вакцины от коронавируса, темпы вакцинации составляют порядка 1,3 млн уколов в день. В течение ближайших трёх недель ожидается увеличение поставок препаратов в Штаты примерно на 20%.

Между тем США остаются лидером по случаям заболевания коронавирусной инфекцией в мире. С начала пандемии в Штатах заразились COVID-19 более 26,9 млн человек, более 460 тысяч умерло.

Кроме того, как писал NEWS.ru, по территории США стремительно распространяется британский штамм коронавируса. Темпы распространения на треть опережают показатели других мутаций заболевания.

Британский штамм распространяется в Штатах на 35–45% интенсивнее прочих вариантов мутаций коронавируса. При этом так называемый вариант В.1.1.7 более заразный и чаще ведёт к смерти пациента. Учёные призывают руководство США принять меры по борьбе с этим штаммом.