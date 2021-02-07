Британский штамм коронавируса стремительно распространяется в США

https://static.news.ru/photo/3e30d296-0036-11eb-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По территории США стремительно распространяется британский штамм коронавируса. Темпы распространения на треть опережают показатели других мутаций заболевания.

По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на неопубликованное ещё научное исследование, британский штамм распространяется в Штатах на 35–45% интенсивнее прочих вариантов мутаций коронавируса. При этом так называемый вариант В.1.1.7 более заразный и чаще ведёт к смерти пациента. Учёные призывают руководство США принять меры по борьбе с этим штаммом.

При этом специалисты отмечают, что маски и социальное дистанцирование продолжат ограничивать распространение штамма, а разработанные вакцины эффективны для его профилактики.

Наибольшее количество случаев заражения британским штаммом, по оценке исследователей, приходится на штат Флориду.

Также учёные считают, что при таком высоком уровне распространения штамма в США и других странах, вирус продолжит мутировать. В этой ситуации необходимо продолжать масштабную вакцинацию населения.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%.

Ранее слухами назвали предположения о том, что прививка против COVID-19 может привести к бесплодию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен заявила, что такие опасения не соответствуют действительности. Об этом писал NEWS.ru.