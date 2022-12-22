В США заявили, что станут помогать Украине в последнюю очередь Конгрессмен Госар заявил, что США помогут Украине в последнюю очередь

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Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что США должны заниматься собственными проблемами внутри государства и в последнюю очередь реагировать на просьбы помощи от Украины. Он добавил, что у американцев «99 проблем, но Украине — не одна из них». По его словам, ни один из его избирателей в штате Аризона не считает Украину основным приоритетом.

У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим основным приоритетом, — написал Госар на своей странице в Twitter.

Он отметил, что американское руководство должно решать проблемы с инфляцией, мигрантами и коррупцией.

Предостережения Москвы не смогут заставить США удержаться от поставок вооружений Киеву, которые Вашингтон считает необходимыми, ранее сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Чиновник отметил, что США продолжат поддерживать Украину. Отмечается, что речь идет о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставку которых Белый дом ранее подтвердил. Он при этом назвал «угрожающими» комментарии российских официальных лиц, но отметил, что в Пентагоне к ним уже привыкли.