В США заявили, что не могут отслеживать гиперзвуковые российские ракеты The Washington Times: радары ПРО США не могут отслеживать российские гиперзвуковые ракеты

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Американские радары системы противоракетной обороны не обладают возможностью отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты, сообщает The Washington Times со ссылкой на отчет исследовательской службы Конгресса США. Отмечается, что Пентагон работает над создание новых систем, которые позволили бы делать это.

Представители Министерства обороны США заявили, что существующие архитектуры датчиков как наземного, так и космического базирования, недостаточны для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия, — говорится в отчете.

Директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США. По его словам, русские «хорошо сработали стратегически». Эксперт указал на то, что стоящие на вооружении России сверхзвуковые ракеты невозможно перехватить из-за их скорости и способности менять направление движения.

Он добавил, что американцы также сильно отстают от России в сфере арктического флота. Буффард напомнил, что у ВМС США нет ни одного ледокола, а у ВМФ РФ их пятьдесят пять, пять из которых являются атомными.