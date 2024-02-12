В США зафиксировали первый случай смерти от «Аляскинской оспы»

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Департамент здравоохранения Аляски официально объявил о смерти первого пациента, заразившегося вирусом Alaskapox (AKPV, или «аляскинская оспа»), сообщает издание Alaska Public Media. Это первый случай в истории медицины. Представители департамента подчеркнули, что у скончавшегося наблюдались проблемы с иммунитетом, ослабленным после лечения онкологического заболевания.

Врачи отмечают, что умерший мужчина проживал один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая регулярно царапала его и охотилась на мелких грызунов. Предполагалось, что он мог заразиться «аляскинской оспой» именно от нее. Однако результаты теста животного на AKPV оказались отрицательными. Как утверждает эпидемиолог Джулия Роджерс, жителям штата не следует опасаться данного заболевания, так как оно считается редким.

Подобные ортопоксвирусы являются зоонозными вирусами, что означает, что они циркулируют в популяции животных, лишь иногда передаваясь людям, — отметила она.

Вирус Alaskapox был впервые обнаружен в штате Аляска в 2015 году. Ученые утверждают, что его симптомы схожи с симптомами обычной оспы. Всего было зафиксировано шесть случаев заражения человека данным вирусом. Все пациенты проживали в районе города Фэрбенкс.

Ранее сообщалось, что власти Сахалинской области установили карантин на территории Южно-Сахалинска из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике. Птицы и полученная от них продукция были изъяты. Отмечается, что карантин будет действовать 21 день.