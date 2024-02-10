В российском регионе ввели карантин из-за птичьего гриппа На Сахалине ввели карантин после выявления птичьего гриппа на птицефабрике

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Власти Сахалинской области установили карантин по высокопатогенному птичьему гриппу, который выявили на птицефабрике «Островная», говорится на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона. При этом приняты постановления об изъятии птиц и полученной от них продукции птицеводства в эпизоотическом очаге.

Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», отдельной территории муниципального образования «Анивский городской округ» на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы, — говорится в указе.

Ранее группа китайских и британских ученых выяснила, что мыши и хорьки могут передавать друг другу вирус птичьего гриппа, образец которого был взят у пациента с тяжелой формой пневмонии, вызванной одним из новых штаммов болезни. Зараженные хорьки могли заражаться вирусом воздушно-капельным путем.

Эксперты опасаются, что этот штамм будет опасен и для человека. Этот штамм также потенциально устойчив к вакцине против гриппа H3N2.