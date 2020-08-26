В США задержали подростка по делу об убийстве двух человек в ходе протестов

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В США задержан подросток, подозреваемый в стрельбе, повлекшей смерть двух человек в городе Кеноша (штат Висконсин).

Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на судебные материалы, задержанному уже предъявили обвинения в преднамеренном убийстве. Известно, что обвиняемому 17 лет, его зовут Кайл Риттенхаус. Подросток был задержан в соседнем штате Иллинойс.

По данным портала, на странице Риттенхауса в Facebook, доступ к которой временно ограничен, размещались лозунги в поддержку движения, выступающего за то, чтобы атаки на полицейских рассматривались в суде как преступления на почве ненависти. Также подросток публиковал фотографии с винтовкой типа AR-15.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США приняли решение направить 26 августа федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии в город Кеноша в целях «восстановления правопорядка».

Соответствующее сообщение написал президент США Дональд Трамп в Twitter.