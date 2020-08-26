Трамп направит Нацгвардию США в Висконсин для подавления беспорядков

https://static.news.ru/photo/8ce5843a-e7c8-11ea-bbf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff via globallookpress.com/Global Look Press

Власти США приняли решение направить 26 августа федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии в город Кеноша (штат Висконсин) в целях «восстановления правопорядка».

Соответствующее сообщение написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Сегодня я отправлю [представителей] федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок! — написал американский лидер.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.

Ранее NEWS.ru писал, что беспорядки на расовой почве начались в ночь на 25 августа в столице штата Висконсин Мэдисоне.

Некоторое время назад в городе несколько сотен человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша. Так, около 500 человек двинулись колонной к зданию Заксобрания штата. По пути протестующие разбивали витрины, совершали кражи из магазинов и оставляли на стенах домов граффити.