Трамп направит Нацгвардию США в Висконсин для подавления беспорядков

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.
Ранее NEWS.ru писал, что беспорядки на расовой почве начались в ночь на 25 августа в столице штата Висконсин Мэдисоне.
Некоторое время назад в городе несколько сотен человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша. Так, около 500 человек двинулись колонной к зданию Заксобрания штата. По пути протестующие разбивали витрины, совершали кражи из магазинов и оставляли на стенах домов граффити.