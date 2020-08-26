16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп направит Нацгвардию США в Висконсин для подавления беспорядков

20:50, 26 августа 2020 46
Фото: US Joint Staff via globallookpress.com/Global Look Press

Власти США приняли решение направить 26 августа федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии в город Кеноша (штат Висконсин) в целях «восстановления правопорядка».

Соответствующее сообщение написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Сегодня я отправлю [представителей] федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок! — написал американский лидер.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.

Ранее NEWS.ru писал, что беспорядки на расовой почве начались в ночь на 25 августа в столице штата Висконсин Мэдисоне.

Некоторое время назад в городе несколько сотен человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша. Так, около 500 человек двинулись колонной к зданию Заксобрания штата. По пути протестующие разбивали витрины, совершали кражи из магазинов и оставляли на стенах домов граффити.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео