В столице штата Висконсин начались беспорядки

Беспорядки на расовой почве начались в ночь на 25 августа в столице штата Висконсин Мэдисоне.
Как
Полиция штата применила слезоточивый газ, в результате столкновений были задержаны шесть участников беспорядков.
Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц. В город направили подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, власти Мэдисона ввели комендантский час, разгон толпы производился с помощью слезоточивого газа.
Ранее NEWS.ru писал, что Блейка парализовало ниже пояса, заявил журналистам его отец. По словам родственника, сын получил восемь огнестрельных ранений.
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