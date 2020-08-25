В столице штата Висконсин начались беспорядки

https://static.news.ru/photo/00089f84-e6fb-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Беспорядки на расовой почве начались в ночь на 25 августа в столице штата Висконсин Мэдисоне.

Как уточняет Associated Press, ранее в Мэдисоне несколько сотен человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша. Так, около 500 человек двинулись колонной к зданию заксобрания штата. По пути протестующие разбивали витрины, совершали кражи из магазинов и оставляли на стенах домов граффити.

Полиция штата применила слезоточивый газ, в результате столкновений были задержаны шесть участников беспорядков.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц. В город направили подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, власти Мэдисона ввели комендантский час, разгон толпы производился с помощью слезоточивого газа.

Ранее NEWS.ru писал, что Блейка парализовало ниже пояса, заявил журналистам его отец. По словам родственника, сын получил восемь огнестрельных ранений.