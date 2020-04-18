В США выявлен первый в мире случай мочеиспускания алкоголем

https://static.news.ru/photo/9ff5d230-817c-11ea-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Врачи Псвитерианского госпиталя Университета Питтсбурга сообщили о 61-летней пациентке, в мочевом пузыре которой естественным образом образуется алкоголь.

Женщине, которой потребовалась пересадка печени из-за цирроза, пришлось доказывать, что она не употребляет алкоголь. В ходе обследования медики выявили у неё редчайшее заболевание — синдром брожения мочевого пузыря. Из-за него, при мочеиспускании у женщины в прямом смысле выходил алкоголь.

Оказалось, что это происходит из-за скапливания в мочевом пузыре дрожжей Candida glabrata, схожих по составу с пивными. Из-за их наличия в органе попадающие в него углеводы преобразовывались в алкоголь, передаёт Mail Online.

Ранее NEWS.ru писал о том, что недержанием страдают миллионы людей со слабым мочевым пузырём, но благодаря учёным из Университета Портсмута у них появился шанс избавиться от этого неприятного расстройства.