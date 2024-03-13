В США высказались о возобновлении ядерных испытаний В правительстве США не видят необходимости возобновлять ядерные испытания

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В США не видят необходимости в возобновлении ядерных испытаний, заявил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики страны Фрэнк Роуз. По его словам, которые приводит ТАСС, таких планов у Вашингтона сейчас нет. При этом чиновник уточнил, что согласно законодательству, специалисты обязаны поддерживать готовность к их проведению, если такое поручение поступит от президента.

НУЯБ считает, что с учетом наших инвестиций в управление ядерным арсеналом нам не нужно возвращаться к испытаниям, — сказал Роуз.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости не исключил, что, если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое. Он подчеркнул, что США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну.

Американский предприниматель Илон Маск согласился с президентом Путиным по ядерному оружию. В аккаунте Twitter (X) он прокомментировал публикацию издания Zerohedge, которое сообщило, что Россия применит боеголовки, если государство окажется под угрозой. На этот пост американский предприниматель ответил кратко: «Конечно».