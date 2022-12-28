В США введут обязательное тестирование на коронавирус прибывающим из Китая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус всем прибывающим в страну из Китая. Тестирование будет распространяться на пассажиров в возрасте старше двух лет, пишет Politico.

Газета отмечает, что перед вылетом из КНР пассажиры должны будут показать отрицательный результат теста на COVID-19, который должен будет сдан не позднее, чем за двое суток до вылета.

В Италии также обязали всех пассажиров, прибывающих в страну из Китая, сдавать тесты на коронавирус. Глава Минздрава Орацио Скиллачи уточнил, что речь идет в том числе и о людях, которые летят через Италию транзитом. По его словам, это сделано для безопасности жителей страны.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем. По его словам, Пекин уже прошел пик эпидемии COVID-19 и сейчас жители города постепенно возвращаются к прежней жизни. Он уточнил, что другие регионы также готовятся к снижению уровня заболеваемости.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения дополнительных мер контроля для лиц, прибывающих из Китая, по причине произошедшей там вспышки коронавируса. Среди мер указываются тестирование на COVID и наблюдение за путешественниками после въезда на территорию США.