В США предрекли переход Харькова под контроль России без боя Разведчик Риттер: ВСУ сдадут Харьков практически без боя

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Вооруженные силы Украины не в состоянии удержать Харьков, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. По его словам, город перейдет под контроль России практически без боя.

Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость, — сказал эксперт.

Он отметил, что уже сейчас оборона украинских войск в Харьковской области сталкивается с серьезным натиском со стороны ВС РФ. Когда она рухнет, удержание региональной столицы потеряет смысл. Группировка ВСУ будет вынуждена отступать на другой берег Днепра, вдоль которого сформируется линия соприкосновения.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос также заявлял, что для Киева потеря контроля над Харьковом стала практически неизбежной. Траты на усиление обороны он назвал бессмысленными, так как в распоряжении украинской армии все равно нет ресурсов для эффективного сдерживания российского наступления.

До этого американский аналитик Стивен Брайен прогнозировал переход под контроль ВС РФ Купянска. Он подчеркнул, что эта потеря для украинской армии будет очень болезненной, так как город является важным транспортным узлом для переброски на передовую боеприпасов.