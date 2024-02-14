В США усомнились в способности Байдена выполнять свои обязанности Генпрокурор Западной Вирджинии призвал признать Байдена профнепригодным

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Джо Байден

Глава Белого дома Джо Байден не способен выполнять свои обязанности из-за когнитивных нарушений, заявил генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси в официальном письме вице-президенту США Камале Харрис. Он привел примеры, когда возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными главами, передает телеканал Fox News.

Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями <...> и объявить, что президент Байден не может осуществлять полномочия и исполнять обязанности своей должности, — говорится в письме Морриси.

Ранее Байден оговорился, рассказав, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, президент США мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.

Перед этим Байден на встрече с избирателями заявил, что недавно разговаривал с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Вероятно, он имел в виду действующего французского президента Эммануэля Макрона.

Позже сообщалось, что помощники Байдена заключили американского лидера в защитный «кокон», ограничив его выступления на публике из-за постоянных оговорок. По словам источников, это стало «стратегическим решением».