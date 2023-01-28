NYT: одними танками Украине не удастся переломить ход конфликта

Фото: Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

Поставки западных танков не помогут Украине исправить положение в зоне проведения СВО, указали обозреватели The New York Times Джулиан Барнс и Эрик Шмитт. В их материале отмечается, что украинским военным придется пройти ускоренный курс обучения использованию машин, на освоение которых у самих американских подразделений уходят месяцы. Кроме того, ВСУ могут столкнуться с проблемой быстрого усвоения американской тактики ведения военных действий.

Пока неясно, насколько реалистично для Пентагона обучить украинцев сложностям общевойсковой маневренной войны за короткий промежуток времени, — пишут эксперты NYT.

Аналитики также полагают, что украинская армия оказалась в тупике после того, как россияне начали строить многоуровневую оборону по линии занятых позиций.

Датское издание DR опросило военных экспертов страны по вопросу эффективности танков, которые страны Запада обещают Киеву. Бронетехника не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить в спецоперации России, считают эксперты, общее мнение которых выразил доцент Датской военной академии Клаус Матисен. Он уверен, что западные танки не станут чудодейственной панацеей.

Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что американские танки Abrams не доберутся до передовой на Украине. По его мнению, Вашингтон обманул Киев и ввел в заблуждение Берлин, чтобы ФРГ направила на Украину танки Leopard. Эксперт подчеркнул, что пока американскую бронетехнику подготовят к отправке, конфликт уже будет завершен.