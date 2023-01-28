В Дании усомнились в способности западных танков помочь ВСУ Датский доцент Матисен: западные танки не помогут ВСУ победить в спецоперации

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Датское издание DR опросило военных экспертов страны по вопросу эффективности танков, которые страны Запада обещают Киеву. Бронетехника не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить в спецоперации России, считают эксперты, общее мнение которых выразил доцент Датской военной академии Клаус Матисен.

Он уверен, что западные танки не станут чудодейственной панацеей.

Послушать некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так, — подчеркнул доцент.

Он пояснил, что украинским военным для начала нужно будет освоить новые высокотехнологичные танки, а уже потом бросать их на передовую. Матисен призвал «поумерить пыл» и не ожидать от танков перелома в украинском конфликте.

Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что американские танки Abrams не доберутся до передовой на Украине. По его мнению, Вашингтон обманул Киев и ввел в заблуждение Берлин, чтобы ФРГ направила на Украину танки Leopard.

Эксперт подчеркнул, что пока американскую бронетехнику подготовят к отправке, конфликт уже будет завершен.