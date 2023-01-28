В США заявили, что обещанием танков Abrams Вашингтон обманул Киев Отставной офицер разведки США Риттер: танки Abrams не поучаствуют в украинском конфликте

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Танк M1 Abrams

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что американские танки Abrams не доберутся до передовой на Украине. По его мнению, озвученному в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, Вашингтон обманул Киев и ввел в заблуждение Берлин, чтобы ФРГ направила на Украину танки Leopard.

Эксперт подчеркнул, что пока американскую бронетехнику подготовят к отправке, конфликт уже будет завершен. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что будет слишком поздно, если танки Abrams приедут лишь к августу.

Это означает, что весь мир знает, он [Зеленский] знает, знают все украинцы, что эта война будет завершена [к августу], только если они не получат безграничного количества вооружений, — сказал Риттер.

Ранее издание Newsweek сообщило, что танки M1 Abrams могут превратиться в проблему для Украины. Они имеют ряд важных особенностей, которые украинским военным придется учитывать в ходе эксплуатации техники. В частности, газотурбинные двигатели танков активно потребляют топливо и для непрерывной подпитки им нужна «огромная логистическая цепочка», отметило издание.