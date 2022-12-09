В США усомнились в эффективности потолка цен на нефть из РФ Глава Chevron Майкл Вирт усомнился в эффективности потолка цен на нефть из РФ

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Потолок цен на российскую нефть, который ввели западные страны может не быть эффективной мерой, считает глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт. Глава компании в ходе выступления на форуме, организованном газетой Financial Times, добавил, что сложно с помощью административного механизма обуздать сложно устроенный глобальный рынок. Он также указал на то, что меру приняли всего несколько стран, а не весь мир.

Крайне трудно обуздать сложно устроенный глобальный рынок с помощью административного механизма, который вводят лишь несколько стран, — сказал Вирт.

По мнению эксперта, введенные меры позволят получить огромную выгоду тем, кто обходит систему.

Норвежские власти ранее ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, который отвечает принятому ранее потолку цен на энергоноситель в Евросоюзе. Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что мера позволит сократить доходы России от продажи нефти в третьи страны. В МИД подтвердили приверженность курса ЕС в этом вопросе. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметил, что страна продолжит поддерживать санкционный курс Запада в отношении России.