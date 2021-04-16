В США украинцу дали 10 лет тюрьмы за кибератаки на американские компании

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В США гражданин Украины Фёдор Гладырь признан виновным в совершении серии кибератак, которые привели к финансовым потерям на сумму более $1 млрд. Суд американского штата Вашингтон приговорил украинца к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста США.

По данным ведомства, 35-летний Гладырь являлся лидером группировки хакеров под названием FIN7, состоявшей из более чем 70 человек. Киберпреступники взламывали системы американских компаний и и получали доступ к личным данным клиентов.

Украинца задержали в 2018 году в немецком Дрездене, после чего он был экстрадирован в США, где признал свою вину.

В августе 2018 года Министерство юстиции США сообщало о предъявлении обвинений троим украинским гражданам: помимо Гладыря, по делу проходили Дмитрий Федотов и Андрей Колпаков. Взламывая компьютерные сети по всей территории США, им удалось заполучить данные более 20 млн человек. В числе пострадавших компаний оказались сети ресторанов быстрого питания Chipotle, Red Robin и Chili's.

Ранее стало известно, что неизвестные слили в Сеть данные граждан, которые на специальном сайте сообщили о намерении пойти на митинг в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Каждый из них оставил на портале личные сведения. База, которая подверглась взлому и последующей утечке, является подлинной. Об этом писал NEWS.ru.