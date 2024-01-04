США захотели разместить дроны в странах Африки WSJ: США намерены использовать аэродромы в странах Африки для размещения дронов

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Аэродромы в трех странах Западной Африки могут быть использованы США для размещения дронов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Американские и африканские чиновники сообщают, что Вашингтон принял такое решение, чтобы помешать распространению в регионе исламских террористических группировок. Беспилотники будут отслеживать перемещения боевиков.

США ведут предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д’Ивуаре и Бенине, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американская атомная подводная лодка USS Missouri с ядерной силовой установкой на борту прибыла в южнокорейский портовый город Пусан. В Сеуле отметили, что этот шаг «укрепит сотрудничество в сфере усиления совместной обороноспособности». Также сообщалось, что атомная подлодка ВМС США USS Santa Fe типа Los Angeles уже прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо.

Также сообщалось, что атомная подлодка ВМС США класса Ohio была размещена в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил. Она включает в себя Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Точное место дислокации подлодки не сообщалось.