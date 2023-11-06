Атомная подлодка США прибыла в регион СЕНТКОМ Атомная подлодка прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил, говорится на странице подразделения в социальной сети Twitter (X). Точное место ее дислокации не указывается. Зона ответственности СЕНТКОМ включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

5 ноября 2023 года подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что США направят в регион СЕНТКОМ 300 военнослужащих. Точное место прибытия он не назвал, но подчеркнул, что они направятся не в Израиль.

11 октября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец USS Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти.