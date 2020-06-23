В США сообщили об угрозе цунами для нескольких стран

Центр по предупреждению о цунами в США сообщил об угрозе для побережий нескольких государств.
Причиной послужило мощное землетрясение на юге Мексики рядом с побережьем Тихого океана. Его магнитуда, по разным данным, составила от 7,1 до 7,7.
Согласно информации Центра, предупреждение об угрозе касается Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Национальная сейсмическая служба Мексики сообщила о том, что на территории страны зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах юго-восточнее города Крусесита в штате Оахако.
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