В США сообщили, что подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым NBC10Boston: подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

Фото: Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемого в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберта Карда обнаружили мертвым, сообщает NBC10Boston. Телеканал уточнил, что получил эту информацию от источников среди силовиков.

Роберт Кард <...> был обнаружен мертвым, — подчеркнул телеканал.

Вечером 25 октября Кард открывал огонь из автомата в трех районах города Льюистона. Власти заявили о 18 погибших и 13 раненых. Личность стрелка установила полиция. Карда назвали оружейным инструктором, имевшим проблемы с психическим здоровьем и прежде уже угрожавшим совершить подобное.

Агенты ФБР и полицейские 27 октября окружили дом, в котором мог находиться Роберт Кард. Очевидцы рассказывали, что по громкоговорителю находящихся в здании призывали открыть дверь агентам. На месте работали ФБР, полиция и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия.

Ранее сообщалось, что несколько сотен полицейских разыскивали Роберта Карда. Его автомобиль нашли в соседнем городе Лисбоне, жителям которого рекомендовали укрыться в своих домах. Массовая стрельба в штате Мэн стала самой крупной по числу жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.