ФБР окружило дом, где может находиться подозреваемый в стрельбе в Мэне Fox: силовики окружили дом, где может находиться подозреваемый в стрельбе в Мэне

Фото: Jerry Lara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агенты ФБР и полицейские окружили дом, в котором может находиться подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн Роберт Кард, сообщает телеканал Fox News. Очевидцы рассказывают, что по громкоговорителю находящихся в здании призывают открыть дверь агентам.

У дома, который связывают с Робертом Кардом, усилено присутствие правоохранителей. На месте работают ФБР, полиция и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия, — отмечает телеканал.

По официальной информации, при стрельбе в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Предполагаемый стрелок — Роберт Кард, почти сутки скрывался. Его мотивы неясны. Карда называют оружейным инструктором и резервистом армии США. Известно о его проблемах с психическим здоровьем, из-за чего летом 2023 года он две недели пробыл в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что несколько сотен полицейских разыскивали Роберта Карда. Его автомобиль нашли в соседнем городе Лисбоне, жителям которого рекомендовали укрыться в своих домах. Массовая стрельба в штате Мэн стала самой крупной по числу жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.