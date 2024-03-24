В США снова заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе» Белый дом повторно заявил о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украина не причастна к теракту в Красногорске, сообщила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. По ее словам, ответственность за атаку на ТРЦ «Крокус Сити Холл» несет ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости. Это уже второе такое заявление со стороны американской администрации за последние сутки.

ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины, — подчеркнула Уотсон.

Ранее американские СМИ информировали, что у Вашингтона есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Уточняется, что США предоставили России данные о потенциальном нападении.

При этом стало известно, что группировка не брала на себя ответственность за теракт в Красногорске. Боевики нигде не делали подобные заявления, а вся информация, которая появлялась в СМИ по этому поводу, является фейком.

До этого представитель Вашингтона Джон Кирби рассказал, что Штаты не располагают сведениями о возможной причастности Киева к атаке в Москве. Нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение, заверил он.

Тем временем в Центре общественных связей ФСБ известили, что подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной и встретиться с подельниками.