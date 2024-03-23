Сообщения о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе» оказались фейком Readovka: ИГИЛ не брал на себя ответственность за теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не брал на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», пишет Telegram-канал Readovka. Боевики нигде не делали подобные заявления, а вся информация, которая сейчас появляется в СМИ по этому поводу, является фейком, говорится в сообщении.

Одними из первых о якобы причастности террористической организации к стрельбе в торговом комплексе заявили зарубежные издания. Однако пользователи Сети обратили внимание, что подобный шаблон анонса от ИГ уже несколько лет не используется группировкой.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники СОБР ушли из концертного зала «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления. По его словам, в здании больше невозможно было находиться. Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа, добавил он.

Пожар в «Крокус Сити Холле» начался вечером 22 марта после стрельбы перед концертом рок-группы «Пикник». На видео с места теракта были слышны автоматные очереди. Кроме этого, показывалось, как посетители в спешке пытались найти укрытие. В результате ЧП погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали.