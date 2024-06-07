В США с тревогой отреагировали на решительный сигнал Путина Западу Обозреватель Fox Ингрэм назвала нехорошим предупреждение Путина Западу

Фото: Владимир Астапкович/Росконгрес

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин решительно отреагировал на снятие запрета для Украины использовать западное оружие для ударов по территории РФ, заявила обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм. Она с тревогой отметила, что слова главы российского государства являются для стран Запада «нехорошим» сигналом.

Ингрэм с иронией высказалась о заявлении президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон, разрешив бить по России своим оружием, якобы запретил удары на 200 миль (около 322 км) и не санкционирует атаки по Москве и Кремлю. Ингрэм считает, что США необходимо пересмотреть текущий подход к украинскому конфликту.

Запомните правило 200 миль. Это совсем не проблема. Это высокомерная позиция — учитывая, к чему это может привести, — на что Путин вчера решительно отреагировал, — сказала обозреватель.

Сказав это, Ингрэм продемонстрировала кадры интервью Путина иностранным журналистам на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), в ходе которого он предупредил Запад об ответе на поставки оружия на Украину. Российский лидер заявил, что рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Киеву.

Это нехорошо, — сказала Ингрэм.

Путин накануне во время пресс-конференции с руководителями мировых информагентств заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России. По словам президента, у РФ есть право дать такой ответ на разрешение Киеву атаковать российские территории.