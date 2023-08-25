В США расстреляли семью с тремя детьми Семья с 3 детьми погибла в США в результате стрельбы, стрелок покончил с собой

В США в результате стрельбы в частном жилом доме погибли пять членов семьи, в том числе трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции города Юнионтаун, штат Огайо. Уточняется, что, вероятно, один из погибших является тем, кто открыл огонь родственникам, после чего покончил с собой.

Инцидент расследуется как домашний спор, обернувшийся гибелью. На данный момент считается, что никто больше не был вовлечен в инцидент, — говорится в заявлении полиции.

По данным правоохранителей, на месте происшествия были обнаружены пять тел с огнестрельными ранениями. Все погибшие — члены семьи Данэм, среди них 46-летний глава семьи Джейсон, его 42-летняя супруга Мелисса и трое их несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в байкерском баре Cook’s Corner в американском штате Калифорния. Еще шесть человек пострадали и доставлены в больницу, двое в критическом состоянии. Сам стрелок был убит полицией.

Кроме того, в штате Мичиган произошла перестрелка во время уличного праздника. В результате погибли два человека — 19-летний юноша и женщина в возрасте 51 года. Еще 15 человек пострадали. По данным местной полиции, в перестрелке использовалось по меньшей мере пять единиц оружия разных калибров.

С начала 2023 года в США произошел 131 случай стрельбы в общественных местах, в инцидентах с применением оружия погибли 4,3 тысячи человек.