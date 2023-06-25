В результате стрельбы на уличном празднике в штате Мичиган два человека скончались, еще 15 получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление. Некоторые из пострадавших попали под колеса автомобилей, когда участники вечеринки в состоянии паники пытались уехать с места происшествия в городе Сагино.
На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Две жертвы скончались, — заявили представители полиции штата Мичиган.
Среди погибших 19-летний молодой человек и женщина 51 года.
В ходе расследования следователи обнаружили на месте стрельбы пули, которые, по всей видимости, были выпущены из оружия минимум пяти разных калибров.
Вечеринка рекламировалась через социальные сети и несколько раз разгонялась полицией, но ее участники собирались в новом месте.