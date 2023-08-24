Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском баре NBC: четыре человека погибли при стрельбе в байкерском баре в Калифорнии

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре человека погибли в результате стрельбы в байкерском баре Cook’s Corner в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции округа Ориндж. Еще шесть человек пострадали и доставлены в больницу.

Четыре человека погибли — включая стрелка — на месте происшествия в баре Cook’s Corner в каньоне Трабуко, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельбу в баре открыл бывший сотрудник правоохранительных органов. Перед этим у него произошла ссора с женой. Стрелявший был ликвидирован прибывшими на место полицейскими. У пяти из шести пострадавших диагностированы огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что известный боснийский бодибилдер Нермин Сулейманович застрелил четырех человек во время прямой трансляции в соцсетях. В числе жертв Сулеймановича оказались его гражданская жена, двое незнакомых ему мужчин и сотрудник полиции. В итоге бодибилдер был блокирован прибывшими на место происшествия силовиками и покончил с собой. Очевидцами убийств стали 12 тысяч зрителей.