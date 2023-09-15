В США рассказали, сколько генералов ВС РФ лишились должностей с начала СВО Washington Post: не менее 12 генералов ВС РФ лишились должностей с начала СВО

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Михаил Мизинцев

The Washington Post сообщает, что командование Вооруженных сил России претерпело кадровые изменения с начала спецоперации на Украине. По информации американского издания, по меньшей мере 12 генералов лишились своих должностей из-за ошибок, критики вышестоящего руководства или жалоб на ситуацию в зоне боевых действий. Минобороны России не комментировало информацию.

WP сообщает об отстранении генерала Сергея Суровикина, в июле в отставку ушел генерал-майор Иван Попов, также из информационного поля исчез Михаил Мизинцев, ранее занимавший пост заместителя министра обороны России.

Эксперты также высказались о ситуации с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Как полагают в WP, успех в Артемовске оказался недостаточным, чтобы заполучить полную поддержку президента РФ Владимира Путина. Более того, провал контрнаступления ВСУ позволил главе государства убедиться в том, что российская армия методично движется к реализации поставленных целей.

Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предложил в качестве кандидата на пост министра обороны РФ нынешнего главу Росгвардии Виктора Золотова. Тот, как утверждает Гончаров, давно хочет уйти с поста. Если это произойдет, у Золотова есть все шансы пойти на повышение, считает ветеран «Альфы».