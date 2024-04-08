В США рассказали, почему опасаются навязывать Китаю красные линии FT: США боятся реакции Китая на красные линии и не навязывают их

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США боятся навязывать красные линии КНР в ситуации с Южно-Китайским морем, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может прибегнуть к хитрости.

Потенциальной точкой напряжения издание называет ржавый корпус севшего на спорный риф филиппинского судна «Сьерра-Мадре». Американский президент Джо Байден намерен предупредить Китай, что на это судно распространяется Договор о взаимной обороне между Филиппинами и США. Один из собеседников FT отметил, что Вашингтон опасается устанавливать красные линии.

Если вы очертите китайцам красную линию, они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого, — заявил чиновник.

Другой источник издания подчеркнул, что Пекин недооценивает потенциал эскалации. По его словам, этот факт американская сторона постаралась донести до Китая «в серии бесед». Чиновник считает, что Китаю нужно пересмотреть тактику, иначе Пекин «рискует получить серьезную ответную реакцию».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если Соединенные Штаты выяснят, что бизнес страны оказывает поддержку России в ее конфликте с Украиной. Глава ведомства провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.