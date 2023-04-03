В США рассказали, что делал китайский аэростат в небе над страной NBC: сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов США

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Китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля, смог собрать данные с нескольких военных объектов в США, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников и одного бывшего представителя американской администрации. Отмечается, что аэростат, скорее всего, передавал не изображения, а электронные сигналы, которые мог собирать с систем коммуникаций персонала объектов или систем вооружений.

Как сообщает телеканал, аэростат управлялся из Китая. Он несколько раз пролетел над несколькими объектами и передавал данные Пекину в режиме реального времени. При этом, утверждает телеканал, властям США удалось создать помехи для аэростата, он собрал «меньше данных, чем мог бы».

Серия воздушных инцидентов началась 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, Атлантикой. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что Китай использовал сбитый аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны.

Позже заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн заявил, что США таким образом ударили по процессу стабилизации двусторонних отношений между государствами.