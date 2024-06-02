В США раскрыли стратегию в отношении российской оборонки FT: в Минфине США пообещали препятствовать развитию российского ВПК

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Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что западные страны будут препятствовать развитию военно-промышленного комплекса РФ с помощью более жестких режимов экспортного и санкционного контроля, пишет Financial Times. По его словам, Вашингтону и союзникам необходимо добиться того, чтобы «чувствительные товары двойного назначения — от станков до микроэлектроники — не попадали» в Россию.

Мы должны ясно понимать, что амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти. Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня, — утверждает чиновник.

Ранее сообщалось, что американские санкции коснулись исследовательских институтов Минобороны России, в частности 48-го Центрального научно-исследовательского института МО в Сергиевом Посаде, новосибирского Института прикладной физики, Муромского специального конструкторского бюро. Также рестрикции ввели против войск радиационной, химической и биологической защиты России, авиакомпании «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, и 16 судов.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что на посту министра обороны Андрею Белоусову предстоит развивать и укреплять военно-промышленный комплекс страны. Он уверен, что ВПК сможет дать импульс для других отраслей, связанных с военным производством.