В США признали, что Трамп безжалостно «раздробил» Евросоюз

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознанно «раздробил» Евросоюз ради собственной выгоды, сообщает издание Politico со ссылкой на бывшего постпреда США при ЕС Энтони Гарднера. По его мнению, таким образом американский лидер навязал объединению выгодную для Вашингтона торговую сделку. Гарднер отметил, что Трамп «безжалостно» использовал рычаги давления на Евросоюз.

Более эффективный, чем переговоры, способ добиться уступок [от ЕС] — это угрожать и безжалостно использовать рычаги давления, чтобы разобщить ЕС, — сказал он.

Гарднер добавил, что итоги переговоров подтвердили эффективность тактики Трампа для геополитических соперников Запада, в том числе для Китая. При этом позицию Брюсселя он назвал бессвязной и крайне слабой.

Мы все знаем, что ЕС не является сверхдержавой ни в чем, кроме торговли. Но они недооценили и это, — заключил экс-постпред.

Ранее журналисты China Daily заявили, что Трамп переоценил влияние Вашингтона на международный товарооборот. По их мнению, США не смогут изменить правила мировой торговли протекционистскими мерами.