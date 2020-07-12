В США предсказали третью волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/a5957a18-c413-11ea-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/Global Look Press

Американский врач Чад Крилич выразил опасения из-за числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По его мнению, количество инфицирований может увеличиться, если власти и граждане не примут необходимые меры.

Он отметил рост числа заражений, начавшийся в конце мая после того, как в США стали постепенно снимать ограничения.

Крилич считает, что мир ожидает третья волна коронавируса, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом.

Начало новой волны, по его мнению, будет зависеть от разных факторов: от того, будет ли изобретена вакцина, насколько будут соблюдаться меры безопасности.

США располагаются на первом месте по число заболевших — более 3,2 млн, на втором месте Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тыс.

В РФ выявлено 727 162 (+6615) заболевших в 85 регионах. За весь период в стране от коронавируса скончались 11 335 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории России с начала пандемии специалисты провели более 23 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 12 июля сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.