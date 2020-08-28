В США предложили выплачивать репарации потомкам чернокожих рабов

https://static.news.ru/photo/bcfbc646-eabd-11ea-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Сенат американского штата Калифорния большинством голосов принял решение о создании специальной группы, которая займётся вопросом о выплатах репараций чернокожим потомкам рабов. В комиссию войдёт девять человек. Они будут принимать решение, в каких формах и в каком объёме должны быть утверждены репарации.

За создание группы проголосовали 33 сенатора, против — всего трое, предаёт Associated Press.

Давайте внесём ясность: рабство — как в Калифорнии, так и по всей нашей стране — породило расовое неравенство, вред от которого до сих пор влияет на условия жизни чернокожих в Калифорнии, — заявила сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса.

Она отметила непропорционально высокую безработицу, проблемы с жильём, участие в системе уголовного правосудия, более низкую успеваемость и более высокие риски для здоровья для афроамериканцев во время пандемии коронавируса.

Несмотря на то что Калифорния до Гражданской войны 1861–1865 годов официально была свободным штатом, власти штата предпринимали целый ряд действий по фактическому поддержанию рабства и репрессий в отношении подневольных людей, отметила Митчел.

Сенаторы потребовали, чтобы созданная группа провела тщательное исследование влияния рабства в Калифорнии и подготовила механизм по выплате репараций. Процесс, впрочем, не будет быстрым. По планам итоги этой работы должны быть озвучены лишь к июлю 2023 года. При этом комиссия должна приступить к работе не позднее июня 2021 года.

Её члены также будут наделены правом рекомендовать другие формы реабилитации или возмещения ущерба.

Если бы 40 акров земли и мул, который был обещан для освобождения рабов, были переданы потомкам этих рабов сегодня, мы все были бы миллиардерами, — высказал мнение сенатор-демократ Стивен Брэдфорд из Гардины.

Он отметил, что слишком часто слышит от соотечественников позицию о том, что лично они рабов никогда не имели и потомкам рабов ничего не должны. Однако, уверен Брэдфорд, это самообман. Если человек наследует состояние своих предков, то он должен отвечать и по его долгам и обязательствам, считает политик.

Сенатор также выразил надежду на то, что работа комиссии не останется просто исследованием ситуации, а повлечёт за собой практические действия.

В течение двух последних лет аналогичные инициативы рассматривались в штатах Техас, Нью-Йорк и Вермонт. Там репарации предлагали выплачивать деньгами либо компенсировать жильём, снижением платы за учёбу, списанием образовательных кредитов и предоставлением квот на профессиональное обучение.