В США потребовали проверить, куда идут деньги для Украины Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин: необходимо провести аудит средств для Украины

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Провести аудит средств, выделенных Вашингтоном Украине, призвала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам. граждане США имеют право знать, на что тратятся государственные средства. Соответствующий текст политик разместила в своем аккаунте в Тwitter.

Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги, — написала она.

Также она призвала остановить требования президента Украины Владимира Зеленского о поставках денег и вооружения, «пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну».

Ранее Марджори Тейлор Грин сообщила, что республиканцы в палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.

Также стало известно, что Великобритания направит Украине £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры. Средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины.