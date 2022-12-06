Провести аудит средств, выделенных Вашингтоном Украине, призвала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам. граждане США имеют право знать, на что тратятся государственные средства. Соответствующий текст политик разместила в своем аккаунте в Тwitter.
Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги, — написала она.
Также она призвала остановить требования президента Украины Владимира Зеленского о поставках денег и вооружения, «пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну».
Ранее Марджори Тейлор Грин сообщила, что республиканцы в палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.
Также стало известно, что Великобритания направит Украине £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры. Средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины.