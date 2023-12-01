В США поставили цель кратно снизить энергодоходы России США планируют добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году

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США намерены сделать все возможное для того, чтобы доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое к 2030 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на помощника американского госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта. Целью введенных против России санкций он назвал «изменение поведения России». Чиновник призвал придерживаться этих рестрикций в последующие годы, пока будет продолжаться конфликт на Украине.

Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь, — сказал Пайетт.

FT также приводит прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому, к 2030 году экспорт нефти и газа РФ может сократиться «по меньшей мере на 40–50%», если рестрикции в отношении российского энергосектора будут выполняться.

Ранее в Счетной палате РФ сообщили, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007 года. В процентном выражении они потеряли 15 процентных пунктов.

В начале ноября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что страна до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Новак добавил, что анализ рынка в перспективе покажет, стоит ли менять динамику этой меры.