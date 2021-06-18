В США после саммита назвали Байдена «слабаком перед мировой аудиторией»

https://static.news.ru/photo/5953b494-d033-11eb-a7fc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве является ударом по интересам Вашингтона. На пресс-конференции глава Белого дома показал себя «слабаком перед мировой аудиторией». Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц. Его слова приводит Newsmax.

Эксперт подчеркнул , что комментарии главы Белого дома были вялыми, нервными и оборонительными. При этом Путин выглядел сильным и дерзким. Политик уверенно использовал двустороннюю встречу и хорошо держался перед прессой.

Флейц считает, что Байден показал всему миру, что не умеет отстаивать интересы США, а американская сторона кажется ослабленной, что играет на руку врагам Вашингтона.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден напрямую бросил вызов своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, которые связаны с правами человека. Кроме того, Салливан подчеркнул, что Вашингтон обозначил для Москвы «ясные пределы действий в киберпространстве».

Издание The Hill написало, что глава Белого дома не стал проводить совместную пресс-конференцию с Путиным, поскольку испугался, что мероприятие затянется на несколько часов и вопросы не смогут задать заранее отобранные журналисты.

Саммит Путина и Байдена прошёл 16 июня в Женеве. Политики договорилось продолжить переговоры по стратегической стабильности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла скорее со знаком плюс.