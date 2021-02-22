В США пациентка умерла после пересадки лёгких, заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/1bcfec8e-7677-11eb-98f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США скончалась женщина, которой пересадили лёгкие погибшей от травмы мозга в результате автомобильной аварии. Позднее медики выяснили, что в лёгких донора присутствовал COVID-19.

Как рассказали врачи Университета мичиганской медицинской школы в журнале American Journal of Transplantation, донору и пациентке перед операций провели тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат. Трансплантация прошла нормально, однако через три дня у женщины начались проблемы с дыханием. Мазок из носа по-прежнему показывал отсутствие COVID-19, но все симптомы говорили о пневмонии. Анализ жидкости из лёгких донора подтвердил диагноз. Также заразился один из хирургов, занимавшийся пересадкой.

Женщина скончалась через два месяца после операции. Медики делали всё возможное для её спасения: вводили антивирусные препараты и плазму с антителами, перевели её на экстракорпоральную мембранную оксигенацию, при которой кровь насыщается кислородом напрямую. Однако эти меры результата не дали.

Накануне глава США Джо Байден объявил о трауре в память о 500 тысячах жертв коронавируса, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки. Она отметила, что в связи с трауром будут приспущены флаги США по всей стране. Траур продлится пять дней. По разной информации, сейчас Соединённые Штаты либо достигли, либо близки к достижению рубежа в 500 тысяч погибших от коронавируса за весь период пандемии, сообщает NEWS.ru.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 выявили у более чем 28 млн американцев, более 500 тысяч из них скончались.