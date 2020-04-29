В США от COVID-19 умерли сотрудники Администрации транспортной безопасности

https://static.news.ru/photo/e3f5e7be-8aea-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/Global Look Press

Коронавирус выявили у 500 сотрудников Администрации транспортной безопасности США, пятеро инфицированных скончались.

Как уточнили в пресс-службе, последней жертвой среди работников агентства стал офицер Марк Барисонек. Мужчина, работавший в аэропорту Ньюарк Либерти, умер 28 апреля. В АТБ он проработал 16 лет, у него остались супруга, пятеро детей и трое внуков.

Как отмечает USA Today, наибольшее число случаев заражения COVID-19 среди сотрудников Администрации — 105 — выявлено в аэропорту имени Джона Кеннеди. В воздушной гавани Ньюарка инфекцией заразились 56 служащих АТБ.

В США жертвами коронавируса стали более 60 тысяч человек. Наибольшее число летальных исходов — 18 076 — зафиксировано в Нью-Йорке, писал NEWS.ru.