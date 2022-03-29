В США официально запретили суд Линча

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Президент США Джо Байден подписал документ, запрещающий линчевание. Это произошло спустя сотню лет споров о правомености использования подобного типа наказания, передаёт РИА Новости.

Теперь это закон, — сказал Байден, подписывая документ.

Новый закон получил имя Эммета Тилля. Этот 14-летний афроамериканец был убит в 1955 году близкими белой женщины, обвинившей подростка в приставаниях. Суд присяжных в дальнейшем оправдал убийц.

На протяжении всего ХХ века неоднократно предпринимались попытки принять федеральный закон против линчевания. Впервые проект закона был представлен представителем штата Северная Каролина Джорджем Уайтом — единственным темнокожим представителем в Конгрессе — в 1900 году.

Отныне линчевание будет преследоваться в рамках уголовного закона в качестве преступления, совершённого на посве ненависти.

Суд Линча (линчевание) — убийство человека, подозреваемого в преступлении или нарушении общественных обычаев, без суда и следствия, путём повешения.

«Суд Линча» особенно практиковался в США в отношении темнокожих после Гражданской войны. Считается, что последний случай суда Линча в США над темнокожим американцем произошёл в 1981 году в городе Мобил (Алабама)